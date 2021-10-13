Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих целях на олимпийский сезон.

«У меня очень много целей. Хочется отобраться на Олимпиаду. Буду стараться, конечно, прыгнуть пять четверных на соревнованиях и аксель в короткой программе, всегда чисто стараться», — сказала Трусова в подкасте Марии Командной и Павла Осовцова «Короче».

По словам спортсменки, она пока не задумывается о том, что будет после Олимпиады в Пекине, поскольку для начала ей нужно отобраться на турнир.

«Во-первых, я еще туда не отобралась. Во-вторых, еще не думала, все мысли направлены только на то, чтобы отобраться, попасть туда, побывать», – сказала Трусова.

Напомним, Трусова является бронзовым призером чемпионата мира-2021. Прошлый сезон спортсменка провела в академии Евгения Плющенко, куда перешла от Этери Тутберидзе, но в марте приняла решение вернуться в «Хрустальный».

На контрольных прокатах перед стартом сезона-2021/22 Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе.