Экс-капитан сборной России по футболу Егор Титов прокомментировал игру сборной России в отборочных матчах к ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Вроде бы только двух неключевых футболистов не было, но игра поменялась глобально: было видно, что команда хотела комбинировать, игра в футбол, приятно было смотреть на это, – заявил Титов.

Он добавил, что результатом хорошей игры стали красивейшие голы. Титов отметил, что несмотря на то, что забили защитники, а не нападающие, результат матчей он оценивает положительно. Главное, по словам экс-футболиста, победа в играх.

После победы над сборной Словении в гостях Россия заняла первую строчку в группе H. Команда набрала 19 очков. Национальной сборной осталось сыграть два матча – с Кипром 11 ноября и Хорватией 14 ноября.