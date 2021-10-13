Израильская гимнастка Линой Ашрам в очередной раз прокомментировала победу на Олимпийских играх в Токио-2020.

По словам спортсменки, постепенно к ней пришло осознание своей победы, но еще недавно случившееся казалось наваждением. Потеряв обруч в квалификации, Ашрам поняла, что уже прошла через худшее, что может произойти на соревнованиях.

«Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне. Ведь я даже не мечтала о таком! В тот момент очень многое пролетело у меня в голове», — цитирует Ашрам РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба «Хапоэль».

Напомним, Ашрам сенсационно выиграла олимпийское золото Токио-2020 в личном многоборье. Она обошла россиянку Дину Аверину несмотря на то, что уронила ленту в заключительном упражнении. Третье место заняла белоруска Алина Горносько, а Арина Аверина стала четвертой.