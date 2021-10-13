Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал игру сборной России под руководством Валерия Карпина в отборочных матчах на ЧМ-2022.

Черданцев сказал, что планировал увидеть абсолютно другой настрой команды. Он ждал, что сборная России «сразу раскроется и будет создавать по 150 моментов у чужих ворот». Однако комментатор не увидел этого.

«Но так не случилось и это проблема моих необоснованных ожиданий», – заявил Черданцев.

Комментатор добавил, что у сборной России нет ни одного проходного матча. Команда должна играть на результат. Красивая игра – не главное.

Черданцев отметил, что увидел в матче со Словенией ощущение «свежего воздуха». Комментатор отметил коллективный дух и настрой.

11 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кипра. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.