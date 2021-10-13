В Йошкар-Оле с 10 по 14 октября проходит этап Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Сегодня свои произвольные программы по КМС и МС представили пары.

Первое место по итогам двух программ завоевали Алина Пепелева и Роман Плешков из СШОР «Воробьевы горы». Судьи оценили их выступление в 127,66 балла.

Более, чем 15 баллов лидерам проиграли Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов из Краснодарского края. Они получили 111,86 балла по итогам двух дней.

Тройку призеров замкнули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. До серебра им не хватило 65 сотых балла. Спрортсмены также представляют Краснодарский край.

В 16:15 на лед выйдут девушки-одиночницы. Они покажут короткую программу. Соревнования завершатся завтра их произвольными прокатами.