Кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп скончалась в возрасте 25-лет. Как сообщает Федерация легкой атлетики Кении, спортсменка найдена мертвой у себя дома в Итене, на ее теле обнаружены ножевые ранения.

Тироп является бронзовой медалисткой чемпионатов мира 2017 и 2019 годов на дистанции 10 000 метров. Спортсменка выступила на Олимпийских играх в Токио-2020, где заняла четвертое место в беге на 5000 метров. До медали ей не хватило менее одной секунды.

Согласно предварительным данным, Тироп стала жертвой убийства. На нее мог напасть её муж в их доме.

На Олимпиаде в Токио сборная Кении заняла 19 место в неофициальном медальном зачете. Команда завоевала четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Примечательно, что все призовые места были заняты легкоатлетами.