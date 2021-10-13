Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что спортсмены из группы Юрия Бородавко не будут тренироваться на снегу до ноября.

«У Юрия Викторовича этот план уже не первый год, и он оправдан. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что это правильно. Каждый старший тренер имеет свой план, который мы обсуждали еще весной, и если я с какими-то моментами была не согласна, то мы это тоже обсуждали», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Днем ранее Бородавко объяснил, что перед стартом сезона тренироваться на снегу можно в двух местах — на леднике и в тоннеле. Однако занятия в тоннеле часто приводят к тому, что спортсмены заболевают, а тренировки на высоте 2700 м позволяют делать только медленные движения.

Напомним, под руководством Бородавко тренируются лидеры российской команды Александр Большунов и Наталья Непряева.