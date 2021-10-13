Нападающий хоккейного СКА Фредрик Хендемарк покинет клуб. 28-летний форвард вышел на лед за СКА в 15-ти матчах текущего сезона. Хендемарк набрал 6 (2+4) очка.

В прошлом сезоне шведский хоккеист пробовал перейти в Национальную хоккейную лигу, но провел за «Сан-Хосе» только 8 матчей. В одном из них он забросил шайбу.

Ранее шведский форвард называл КХЛ хорошей лигой с квалифицированными игроками, а СКА – топ-клубом.

Фредрик Хендемарк выступал в чемпионате Швеции до попадания в КХЛ и НХЛ. На родине он выступал за «Лександ» и «Мальме». В шеведской лиге на счету Хендемарка 151 (53+98) очко в 354 матчах.

Форвард выступал за сборную Швеции. Он отыграл 20 матчей на Еврохоккейтуре и набрал 10 баллов.