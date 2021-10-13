Испанская «Барселона» в ближайшее время должна заключить новое соглашение с 18-летним полузащитником Педри.

По данным итальянского журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, на данный момент стороны пришли к полному соглашению, и новый контракт Педри с «Барселоной» будет рассчитан до 2026 года.

Также Романо отметил, что в контракте будет прописана баснословная сумма отступных: для того, чтобы выкупить игрока, необходимо будет заплатить один миллиард евро.

В прошлом сезоне Педри сыграл рекордное количество матчей за «Барселону» и сборную Испании (как на чемпионате Европы, так и на Олимпиаде) — 73 игры он сыграл практически без замен. По возвращении с Олимпиады Педри отказался от отпуска, однако Рональд Куман все же отправил его отдыхать в начале сезона-2021/22.