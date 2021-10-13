Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сняла забавное видео на тему нашумевшего конфликта, произошедшего между ней и журналистом.

За кадром Алексей Ягудин попросил Загитову дать короткий комментарий. «Знаете, я вас засужу, и у меня большие связи», — ответила спортсменка. После этого на экране появились фото Загитовой с её собаками, которые якобы и были её «связями».

Напомним, недавно Загитова оказалась в центре скандала, вступив в конфликт с журналистом на хоккейном матче. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал о грубом поведении спортсменки. По его словам, Алина пригрозила ему судом и связями после того, как в числе других болельщиков попала на фото во время матча.

Позднее журналист удалил свои публикации о конфликте, принес спортсменке извинения и сообщил, что его слова неправильно поняли.