Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Люка Эрнандес может в ближайшее время оказаться в тюрьме.

Как сообщает AFP, его приговорили к шести месяцам лишения свободы. По информации издания AS, Эрнандес должен прибыть 19 октября в уголовный суд №32 города Мадрид для рассмотрения дела, в котором он является фигурантом, и выбора места отбывания наказания.

Футболист обвинен в нарушении судебного запрета: в феврале 2017 году они с тогда ещё подругой Амелией серьёзно поссорились на улице и применяли в отношении друг друга физическую силу. Тогда их наказали месяцем общественных работ и запретили приближаться друг к другу полгода. Но уже в июне 2017 года футболист провел с подругой совместный отпуск, чем нарушил судебный запрет. Сейчас Амелия является женой Эрнандеса, у них есть общий ребенок.