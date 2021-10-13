Победитель Лондонского марафона в своей возрастной группе Юрий Строфилов поделился советами, как бегать в Санкт-Петербурге в плохую погоду. Полное интервью можно посмотреть на Gazeta.SPb

Спортсмен рассказал, что погода не может влиять на бегуна. Современное снаряжение позволяет тренироваться с комфортом в любую погоду.

«Сейчас такое снаряжение придумали, что не поймешь, холодно на улице или жарко», – заявил Строфилов.

Легкоатлет отметил, что современные куртки для бега выводят наружу пот, но не пропускают дождевые капли. Строфилов посоветовал не наряжаться «как капуста». Юрий сказал, что бегунам будет достаточно термобелья, ветровки из мембранной ткани и специальных штанов.

Строфилов считает, что организму проще адаптироваться, если человек бегает круглый год. Не стоит делать больших перерывов на холодное время года.

Юрий планирует в ближайшее время привлечь как можно больше людей в спорт через собственную платформу S10.run.