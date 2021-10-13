У капитана молодежной сборной России по футболу Наиля Умярова диагностировали разрыв капсулы голеностопа, сообщает Sport24.

Напомним, вчера Россия U21 встречалась со сверстниками из Литвы в матче отборочного этапа Евро-2023. Из-за травмы полузащитник «Спартака» был вынужден завершить игру на 64-й минуте. 21-летний футболист покидал поле с помощью врачей, вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Напомним, российская команда разгромила Литву со счетом 3:0.

«Спартак» в ближайшем матче встретится с «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 16 сентября.

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 12 матчах за «Спартак» во всех турнирах.