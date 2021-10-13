Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на шутку Хабиба Нурмагомедова по поводу того, что ему следует дать медаль за то, что его побили дагестанцы.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль пострадавшему мужчине, который заступился за девушку в московском метро и был побит несколькими мужчинами из Дагестана. Нурмагомедов взял этот инфоповод, чтобы пошутить над бывшим оппонентом.

«Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Ему нужна медаль за то, что он наделал в штаны 10 раз подряд!», — написал Макгрегор, прикрепив к твиту фото испугавшегося Хабиба.