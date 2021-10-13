Российская фигуристка Алёна Леонова, недавно объявившая о завершении карьеры, поделилась мнением о том, какие изменения произошли в женском одиночном катании за последние годы.
В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсменка отметила, что появилось очень много молодых фигуристок, которые фанатично борются за медали и готовы на всё, чтобы научиться четверным прыжкам.
— Чтобы собрать максимально сложную программу и взобраться на пьедестал. Многое изменила группа Этери Тутберидзе, а вместе с тем и ее статус.
— Вы считаете ее главным человеком эпохи?
— В женском одиночном – безусловно.
Напомним, Леонова является серебряным призером чемпионата мира-2012 в Ницце и победительницей Универсиады-2015 в Гранаде.
10 октября спортсменка объявила о завершении карьеры и беременности. Она замужем за российским фигуристом Антоном Шулеповым, вместе с которым тренировалась в группе Евгения Рукавицына.
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