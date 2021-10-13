Российская фигуристка Алёна Леонова, недавно объявившая о завершении карьеры, поделилась мнением о том, какие изменения произошли в женском одиночном катании за последние годы.

В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсменка отметила, что появилось очень много молодых фигуристок, которые фанатично борются за медали и готовы на всё, чтобы научиться четверным прыжкам.

— Чтобы собрать максимально сложную программу и взобраться на пьедестал. Многое изменила группа Этери Тутберидзе, а вместе с тем и ее статус.

— Вы считаете ее главным человеком эпохи?

— В женском одиночном – безусловно.

Напомним, Леонова является серебряным призером чемпионата мира-2012 в Ницце и победительницей Универсиады-2015 в Гранаде.

10 октября спортсменка объявила о завершении карьеры и беременности. Она замужем за российским фигуристом Антоном Шулеповым, вместе с которым тренировалась в группе Евгения Рукавицына.