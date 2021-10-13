Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, не выступят на этапе серии Гран-при в США — турнире Skate America.

Фамилии фигуристов провали из списка участников этапа на официальном сайте ISU. Пока неизвестно, с чем именно связано снятие пары с турнира. Соревнования пройдут с 22 по 24 октября в Лас Вегасе.

Таким образом, Россию на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду будет представлять только одна пара — это Аннабель Морозов и Андрей Багин. Пока Загорски и Гурейро никем не заменили.

Ранее с этапа серии Гран-при в США снялся одиночник из группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. По информации от ФФККР, снятие произошло по медицинским показаниям.