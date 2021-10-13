В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стартовал матч между СКА и «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команды вышли на арену в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Место в воротах армейцев сегодня вновь занимает Ларс Юханссон, его сменщиком будет Ярослав Аскаров. Полный состав СКА доступен здесь.

В прошлом матче подопечные Валерия Брагина одержали разгромную победу над «Салаватом Юлаевым», отправив в ворота уфимцев пять безответных шайб. «Динамо» в предыдущей встрече уступило ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3.