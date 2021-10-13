Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему не доверил капитанскую повязку голкиперу Матвею Сафонову.

«По мне, капитаном должен быть не вратарь, а тот, кто играет в поле. В моей игровой карьере было такое, что вратарь был капитаном: Черчесов — в сборной, Дютрюэль — в «Сельте». Ничего против не имел, но сам считаю, что не вратарь должен быть капитаном», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, 11 октября сборная России на выезде обыграла Словению со счетом 2:1 и вышла на первое место группы Н, набрав 19 очков. Сборная Хорватии в тот же день сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую строчку с 17 баллами.

В пяти матчах под руководством Карпина российская команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Сборная уже гарантировала себе как минимум выход в стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022.