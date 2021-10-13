Российская фигуристка, ученица отделения «Хрустальный» СШОР «Самбо-70» Мария Захарова выиграла короткую программу в турнире юниорок на этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Захарова прыгнула каскад из тройных лутца и риттбергера во второй половине программы и сумела набрать за прокат 69,81 балла.

На второй строчке пока располагается Алина Горбачева из Тверской области. Она набрала за прокат с неясным ребром на флипе 67,56 балла. Третье место у спортсменки из Краснодарского края Камиллы Нелюбовой — она набрала 66,88 балла.

Фигуристка из СШ «Звездный лед» Мария Дмитриева пошла на тройной аксель в короткой программе, но упала. Пока она идет на 10-м месте.

Произвольные программы юниорки покажут 14 октября.