Команда Заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала официальный сертификат о зарегистрированном товарном знаке на имя тренера.

«Официально зарегистрирован товарный знак «Этери Тутберидзе», — гласит сообщение в «сторис» официального «Инстаграма» команды тренера.

Товарный знак зарегистрирован и на кириллице — «Этери Тутберидзе», и на латинице — Eteri Tutberidze.

В марте 2021 года стало известно, что Этери Тутберидзе зарегистрировала собственную фирму — ООО «Тим Тутберидзе».

На этой неделе ученица Этери Тутберидзе, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова впервые в олимпийском сезоне выступит на соревнованиях — фигуристка поучаствует в турнире Budapest Trophy в Венгрии.