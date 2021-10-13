Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на столичное дерби «Спартак» — «Динамо» в 11-м туре чемпионата России.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов. Резервным рефери назначен Владислав Безбородов, за ВАР будет отвечать Сергей Иванов, АВАР — Игорь Демешко.

Игра состоится в субботу, 16 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После десяти туров «Динамо» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея 19 очков. «Спартак» с 16 баллами идет седьмым.