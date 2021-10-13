Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная показала кадры с фотосессии в стиле фильма «Сумерки» и поблагодарила фанатов за такой подарок.

В своем «Инстаграме» фигуристка поделилась несколькими снимками с фотосета в стиле одного из своих любимых фильмов. В фотосессии фигуристка выступила в роли главной героини Беллы Свон.

«Спасибо @kostonation за возможность ощутить себя героиней одного из моих любимых фильмов! #twilight», — подписала фотографии Косторная.

Напомним, в сезоне-2019/20 Алена Косторная катала произвольную программу под саундтрек из кинофильмов саги «Сумерки». Спортсменка прыгала два тройных акселя в этой постановке и вместе с ней выиграла два этапа Гран-при и финал серии в Турине, а также чемпионат Европы 2020 в Граце.