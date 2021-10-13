Немецкий футбольный тренер Маркус Гисдоль впервые провёл тренировку в своём новом клубе — московском «Локомотиве».

Информацию об этом сообщает официальный сайт клуба. Также Гисдоль высказался о своём назначении в «Локомотив».

«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки», — сказал Гисдоль, добавив, что из-за этого у команды много работы впереди.

По словам Гисдоля, «Локомотив» должен стать единой командой — не только футболисты, но все работники клуба. «Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», — сказал специалист.

Напомним, на посту главного тренера «Локомотива» Гисдоль сменил Марко Николича.