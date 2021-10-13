Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли полузащитник Арсен Захарян получить капитанскую повязку в национальной команде.

«Захарян? 18-летний может быть капитаном. И что, что это сборная России? Это команда. Кто сказал, что в ней должен быть один капитан? Олимпиада? А сколько раз она проходит в 10 лет? Один раз в четыре года можно выбирать одного капитана. На одну игру можно было выбрать», — заявил Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

По словам тренера, футболисты сборной сами захотели, чтобы капитан менялся от матча к матчу. Карпин поддержал их, так как, по его мнению, от повязки ничего не меняется.

Напомним, Карпин возглавил сборную России минувшим летом, под его руководством команда провела пять матчей. Капитанами в них были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин, который получил повязку в своей второй игре за команду.