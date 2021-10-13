В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга проходит матч СКА — «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода команды играют вничью — 1:1.

Единственная шайба была заброшена в концовке игрового отрезка, на 18-й минуте отличился форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский. В роли его ассистентов выступили Андрей Педан и Сергей Бойков. Для 21-летнего нападающего этот гол стал десятым в текущем сезоне.

За 35 секунд до сирены на перерыв армейцы сравняли счет, шайбой в большинстве отметился форвард Иван Морозов.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В прошлом матче подопечные Валерия Брагина одержали разгромную победу над «Салаватом Юлаевым», отправив в ворота уфимцев пять безответных шайб. «Динамо» в предыдущей встрече уступило ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3.