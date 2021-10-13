Хоккейный клуб «Сочи» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 5:4 в серии буллитов.

Команды забросили три шайбы уже в первом периоде. Сначала дважды отличились хозяева, авторами голов стали Сергей Шумаков и Патрис Кормье. «Сочи» ответил на это шайбой Василия Глотова.

Во втором игровом отрезке гости восстановили равновесие благодаря точному броску Никиты Феоктистова.

Самым результативным периодом стал третий, в нем было заброшено четыре шайбы — по две на команду. Артем Николаев вывел «Сочи» вперед, «Автомобилист» ответил голами Райана Спунера и Степана Хрипунова, но гости вновь сравняли счет благодаря броску Богдана Якимова.

Овертайм не выявил победителя, а в серии послематчевых бросков удача оказалась на стороне «Сочи».