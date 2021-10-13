Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил, в каком случае он снова вызовет нападающего Артема Дзюбу на матчи национальной команды.

В прямом эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» Карпин назвал условие, при котором снова может позвать нападающего «Зенита» в команду.

«Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется», — сказал Карпин, добавив, что спросит у Дзюбы, набрали ли тот форму, и если форвард ответит утвердительно, то попадет в команду.

«Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить», — сказал Карпин, добавив, что остальное за него додумывают журналисты.