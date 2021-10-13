Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала подписчикам, что сделала новую стрижку.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото из салона. «Подровняла кончики как говорится. Всегда было жаль стричь свои волосы. Но последнее время пришлось обратить внимание на их здоровье и состояние», — написала Константинова.

Фигуристка добавила, что новая стрижка не помешает ей делать аккуратные прически для выхода на лед, так как она специально замерила длину, которую можно срезать.

Напомним, сейчас Станислава Константинова тренируется в СШОР «Москвич» в группе Виктории Буцаевой. Ранее спортсменка занималась в академии «Ангелы Плющенко» у Александра Волкова и в петербургской академии фигурного катания у Валентины Чеботаревой.