Итальянская биатлонистка, бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о том, что хотела бы продавать свою линию одежды в России.

В интервью «Матч ТВ» Вирер рассказала, что действительно выпустила собственную линию одежды после того, как получила предложение от своего спонсора.

«Надеюсь, я смогу продавать свою одежду в России, где биатлон так популярен. Это одежда для тренировок прекрасного качества», — рассказала биатлонистка, добавив, что одежду производят на одной из лучших фабрик в Италии.

«Мне нравится играть с сочетаниями цветов даже больше, чем заниматься дизайном», — сказала Вирер.

Напомним, ранее Вирер приостанавливала подготовку к олимпийскому сезону из-за проблем со сном.