Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил прогресс голкипера Андрея Лунёва после перехода в «Байер». Об этом рассказал наставник национальной команды Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

«Кафанов считает, что Лунев, даже не играя, а только тренируясь в „Байере“, стал лучше, чем он был в „Зените“. Только из-за тренировок. Он понял это, когда увидел его на сборах в сентябре», — сказал Карпин.

Напомним, Лунев присоединился к «Байеру» в минувшее межсезонье. Он перешел в немецкий клуб в статусе свободного агента, так как не продлил контракт с «Зенитом». После этого петербургский клуб попытался арендовать голкипера, но тот ответил отказом.

Соглашение Лунева с «Байером» рассчитано на два года. Несмотря на отсутствие игровой практики, вратарь приглашается в сборную России.