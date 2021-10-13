Итальянская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о том, станет ли сезон-2021/22 последним в её карьере.

Слова Вирер цитирует официальный сайт «Матч ТВ».

«По сравнению с другими спортсменками я не думаю, что смогу продолжать выступления после беременности. Я пока не думаю, будет ли этой мой последний сезон или нет», — сказала Вирер, добавив, что она хотела бы думать только о биатлоне.

По словам биатлонистки, она задумается о завершении карьеры в марте 2022 года, а также поговорит со своими тренерами и мужем, и тогда уже все решится.

Напомним, Доротея Вирер выиграла практически все в современном биатлоне — у нее есть три медали с чемпионатов мира, два Больших хрустальных глобуса, однако нет золотой олимпийской медали (только две бронзы).