24-летний полузащитник «Борнмута» и сборной Уэльса Дэвид Брукс объявил, что у него выявили онкологическое заболевание.

«Очень сложно писать это сообщение. У меня диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии, и уже на следующей неделе я начну курс лечения», — написал футболист у себя в «Твиттере».

Брукс добавил, что врачи дают положительные прогнозы, поэтому он не сомневается в своем выздоровлении и последующем возвращении на поле.

«Хоть я и ценю то, что теперь ко мне будет приковано внимание и интерес медиа, хотелось бы попросить уважать мою личную жизнь в ближайшие месяцы. Я буду делиться сообщениями о прогрессе в лечении, когда у меня будет возможность», – добавил спортсмен.

Напомним, в нынешнем сезоне Брукс отыграл девять матчей в составе «Борнмута», в которых отметился девятью забитыми голами. Ранее игрок выступал за «Шеффилд Юнайтед» и «Галифакс Таун». С 2017 года он вызывается в сборную Уэльса.