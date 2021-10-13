В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга продолжается хоккейный матч между СКА и «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После второго периода хозяева выигрывают со счетом 4:2.

Первые две шайбы были заброшены в стартовой двадцатиминутке. Нападающий гостей Дмитрий Рашевский открыл счет, но через две минуты армейцы восстановили равновесие благодаря точному броску Ивана Морозова в большинстве.

После перерыва СКА вышел вперед, еще одно численное преимущество реализовал Антон Бурдасов. Гости ответили вторым голом Рашевского, но форвард хозяев Йонас Кемппайнен оформил дубль и принес своей команде преимущество в два очка.