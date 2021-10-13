Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, кто уже успел получить штраф в национальной команде за время его работы.

В прямом эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Карпин рассказал, что из курьёзных случаев за время его работы в сборной случилось опоздание Гилерме на тренировку в Казани. «Виталий [Кафанов] думал, что он не нужен», — сказал Карпин.

Также тренер рассказал, что штраф в команде получил форвард Федор Смолов.

«Федя Смолов пришел не в красной футболке, а в белой. На 1000 рублей оштрафуем. Эти деньги пойдут в общак. Кто держит? Джикия. Там есть какие-то копейки. На эти деньги, может, купим что-нибудь», — сказал Карпин.

Ранее под руководством Карпина сборная России выиграла 4 матча из 5 в отборочном цикле осенью и возглавила турнирную таблицу.