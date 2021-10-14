В Йошкар-Оле продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 14 октября, состоится произвольная программа у девушек, спортсменки выйдут на лед арены «Мэрий Эл» в 11:30 по московскому времени.

Короткая программа состоялась днем ранее, по её итогам в лидеры вышла представительница «Хрустального» Мария Захарова. Судьи оценили ее выступление на 69,81 балла. Второе место заняла представительница Тверской области Алина Горбачева с результатом 67,56 балла. Замкнула тройку лидеров Камилла Нелюбова (66,88) из Краснодарского края.

В сильнейшей разминке также выступят Инга Гургенидзе (62,48) и Мария Артемова (61,40), ставшие четвертой и пятой соответственно.