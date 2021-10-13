Российский фигурист из СШОР ЦСКА им. Жука Григорий Федоров выиграл короткую программу в турнире юниоров на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Фигурист исполнил тройной аксель, тройной флип, а также каскад из тройных лутца и риттбергера в своей программе, за что получил от судей 81.47 балла.

Второе место пока занимает ученик Валентины Чеботаревой Федор Зонов. Фигурист обошёлся набором из двойного акселя, тройного флипа и каскада лутц-тулуп, набрав 76.14 балла за прокат.

Третьим идет фигурист из группы Сергея Давыдова Максим Белявский, он прыгнул флип с неясного ребра, а также недокрутил тулуп в каскаде, поэтому его прокат судьи оценили в 74.33 балла.

Произвольные программы юниоры покажут завтра, 14 октября.