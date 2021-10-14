В Ледовом дворце «Мэрий Эл» в Йошкар-Оле продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 14 октября, состоится произвольная программа у юношей, начало запланировано на 14:50 по московскому времени.

Короткая программа состоялась днем ранее, по ее итогам в лидеры вышел представитель ЦСКА Григорий Фёдоров, набравший 81,47 балла. Второе место занимает петербургский фигурист Федор Зонов, судьи оценили его выступление на 76,14 балла. Замыкает тройку лидеров еще один спортсмен из ЦСКА Максим Белявский с результатом 74,33.

В сильнейшей разминке также выступят Тимофей Сергиенко (70,08) и Тимофей Платонов (67,88), занявшие четвертое и пятое места соответственно.

Произвольная программа юношей закроет второй этап Кубка России.