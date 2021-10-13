Главный тренер сборной России Валерий Карпин перечислил имена игроков, которых считает лидерами команды.

«Сейчас лицо сборной — это Баринов, Кузяев, Джикия. По мне, Дивеев уже стал лицом команды. Атмосфера в сборной улучшилась? Все может измениться, риск есть всегда. Даже на этом сборе обсуждали, что все меняется слишком быстро», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, 11 октября сборная России на выезде обыграла Словению со счетом 2:1 и вышла на первое место группы Н, набрав 19 очков. Сборная Хорватии в тот же день сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую строчку с 17 баллами.

В пяти матчах под руководством Карпина российская команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Сборная уже гарантировала себе как минимум выход в стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022.