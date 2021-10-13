Стал известен порядок выступления фигуристов-одиночников в короткой программе на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Короткая программа у мужчин состоится завтра, 14 октября. Начало назначено на 16:10 по московскому времени.

Оба представителя России выступят в заключительной, второй разминке. Чемпион Европы Дмитрий Алиев получил девятый стартовый номер, а серебряный призёр ЧЕ Александр Самарин будет закрывать короткую программу (у него 11-й стартовый номер). Между ними под 10-м номером выступит бронзовый призёр ЧЕ-2019 Маттео Риццо из Италии.

Также на турнире должен был выступать еще один российский фигурист — Макар Игнатов, но его фамилия исчезла из списка участников соревнований незадолго до старта.