СКА на своей арене обыграл московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Первые две шайбы были заброшены в стартовой двадцатиминутке. Нападающий гостей Дмитрий Рашевский открыл счет, но через две минуты армейцы восстановили равновесие благодаря точному броску Ивана Морозова в большинстве.

После перерыва СКА вышел вперед, еще одно численное преимущество реализовал Антон Бурдасов. Гости ответили вторым голом Рашевского, но форвард хозяев Йонас Кемппайнен оформил дубль и принес своей команде преимущество в два очка.

В заключительном игровом отрезке москвичи сократили отставание до одной шайбы, автором гола в большинстве стал Роб Клинхаммер. Чтобы сравнять счет в концовке встречи, гости сняли вратаря, но пропустили в пустые ворота от Евгения Кетова.