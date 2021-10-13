Хабаровский «Амур» сенсационно обыграл ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Москвичи пропустили две шайбы уже в первом периоде, отличились нападающие «Амура» Редан Ленц и Дмитрий Архипов. На старте второй двадцатиминутки гости забили еще дважды, авторами голов стали форварды Иван Николишин и Владимир Бутузов. Таким образом, к 24-й минуте ЦСКА уступал со счетом 0:4.

В начале третьего периода нападающий Максим Соркин сократил отставание армейцев, но «Амур» ответил точным броском форварда Давида Томашека.

Одержав выездную победу, «Амур» прервал серию из двух поражений.