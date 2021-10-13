Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, какие у него взаимоотношения с игроком национальной команды Алексеем Миранчуком.

В прямом эфире «Коммент.Шоу» Карпин отметил, что Миранчук все воспринимает адекватно.

«Я ему говорю: «Лех, ты слишком хороший. Это тоже плохо». Капитанскую повязку ему дать? Может быть. Говорю ему перед матчами, что надо будет возвращаться быстро в оборону или сразу в прессинг идти», — сказал Карпин, добавив, что Месси тоже не охотно идёт в прессинг, как и Миранчук.

«То, что у Миранчука есть такие качества, — это да. Он над ними работает. В матче со Словенией он пытался так делать. У Баринова это сильное качество, а Алексей зато сохранил много мячей», — рассказал тренер.