Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл россиянина Аслана Карацева в матче 4-го круга турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Игра прошла на одном из кортов центра «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» и продлилась всего чуть более часа. Счет в игре 6:1, 6:3 в пользу Хуркача.

На счету польского теннисиста шесть подач навылет, также он не сделал ни одной двойной ошибки. Карацев сумел сделать один эйс за матч и пять двойных ошибок. Также Хуркач реализовал 5/9 брейк-пойнтов, а Карацев сумел реализовать всего один из двух имевшихся.

В следующем круге Хуркачу предстоит сыграть с победителем встречи между второй ракеткой мира из России Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым — этот матч состоится чуть позже.