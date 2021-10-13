Российские фигуристы, призеры чемпионата мира среди юниоров в танцах на льду Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный получили первый стартовый номер в ритм-танце на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Соревнования в танцах на льду среди взрослых в Будапеште стартуют завтра, 14 октября. Начало выступлений назначено на 18:38 по московскому времени.

Шанаева/Нарижный — единственные представители России в этом виде. Это будет их первое выступление на международном турнире среди взрослых.

Также на этом турнире выступят представители Украины Марина Голубцова/Кирилл Белобров, литовские фигуристы Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичус, Мария Игнатьева и Даниил Шемко из Венгрии.

В общей сложности в турнире танцоров примут участие 9 разных пар.