Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин высказался о выходе на матч национальной команды с капитанской повязкой.

По словам Сутормина в эфире «Матч ТВ», капитанская повязка — это про такие понятия, как ответственность и гордость.

«Как говорил тренер, у нас ответственность может взять каждый и вывести команду на поле. Не сказал бы, что ощущал что-то особенное. У нас был важный матч, который надо было выиграть», — сказал Сутормин, добавив, что в матче со Словенией в отборе на ЧМ-2022 команда попыталась сделать все, чтобы победить.

«Роль капитана придала сил и эмоций. Для меня это большой шаг, но ничего не зажимало», — заключил Сутормин.

Россия обыграла Словению со счетом 2:1 в Мариборе и возглавила отборочную группу.