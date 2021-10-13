Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин объяснил, почему клубу пришлось расстаться с Фредериком Хендемарком и Владиславом Каменевым.

Слова Брагина цитирует «Матч ТВ». Тренер отметил, что ситуация с Каменевым связана с финансами. «У нас новые игроки — Гусева, Зыкова надо было подписывать, они тоже хотели получить равноправный обмен», — сказал Брагин.

По словам тренера, Хендемарк занимал легионерскую позицию, а в тренерском штабе посчитали, что игрок на этой позиции должен быть сильнее. «Так ситуация сложилась, я не знаю тонкостей, но надо было кого-то обменять, с кем-то расставаться. Мы поблагодарили его за работу здесь, в отдельных играх он неплохо помогал команде», — сказал Брагин.

Напомним, сегодня стало известно, что СКА отдал Владислава Каменева в «Сибирь», но получил права на Валентина Зыкова.