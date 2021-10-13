Стало известно, когда российский нападающий Никита Гусев может провести первый матч в составе петербургского СКА после возвращения в команду.

Об этом рассказал главный тренер СКА Валерий Брагин после домашней игры против московского «Динамо». Хоккеист может выйти на лед уже в пятницу, 15 октября, в выездной игре против финского «Йокерита» в Хельсинки.

«Гусев завтра летит с нами. Посмотрим, в каком он состоянии. Возможно, будет играть», – сказал Брагин, чьи слова цитирует портал РИА Новости.

Напомним, Никита Гусев вернулся в СКА спустя 2 года выступлений в разных клубах НХЛ — «Нью Джерси Дэвилз» и «Флориде Пантерз». Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 годы, он является вторым в списке бомбардиров клуба.