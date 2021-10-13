Главные новости с ледовых катков, теннисных кортов и других спортивных площадок — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport за 13 октября:

СКА одержал победу над «Динамо», забросив пять шайб

СКА на своей арене обыграл московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе СКА отличились Иван Морозов, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен (дубль) и Евгений Кетов.

ЦСКА сенсационно проиграл «Амуру», пропустив четыре шайбы за 24 минуты

Хабаровский «Амур» сенсационно обыграл ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Москвичи пропустили две шайбы уже в первом периоде, отличились нападающие «Амура» Редан Ленц и Дмитрий Архипов. На старте второй двадцатиминутки гости забили еще дважды, авторами голов стали форварды Иван Николишин и Владимир Бутузов. Таким образом, к 24-й минуте ЦСКА уступал со счетом 0:4.

Ученица «Хрустального» Захарова выиграла короткую программу на этапе КР в Йошкар-Оле

Российская фигуристка, ученица отделения «Хрустальный» СШОР «Самбо-70» Мария Захарова выиграла короткую программу в турнире юниорок на этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле. Захарова прыгнула каскад из тройных лутца и риттбергера во второй половине программы и сумела набрать за прокат 69,81 балла.

Фигурист ЦСКА Федоров выиграл короткую программу на этапе КР в Йошкар-Оле, Белявский — третий

Российский фигурист из СШОР ЦСКА им. Жука Григорий Федоров выиграл короткую программу в турнире юниоров на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Фигурист исполнил тройной аксель, тройной флип, а также каскад из тройных лутца и риттбергера в своей программе, за что получил от судей 81.47 балла.

Пепелева и Плешков победили в соревнованиях пар на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле

Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков из СШОР «Воробьевы горы» выиграли второй этап Кубка России в Йошкар-Оле. Судьи оценили их выступление в 193.78 балла за два проката. На втором месте — Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов, на третьем — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов.

Хуркач обыграл Карацева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл россиянина Аслана Карацева в матче 4-го круга турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Игра прошла на одном из кортов центра «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» и продлилась всего чуть более часа. Счет в игре 6:1, 6:3 в пользу Хуркача.

Загорски/Гурейро снялись со Skate America. Их фамилия пропала из списка участников Гран-при в США

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, не выступят на этапе серии Гран-при в США — турнире Skate America.Фамилии фигуристов провали из списка участников этапа на официальном сайте ISU. Пока неизвестно, с чем именно связано снятие пары с турнира.