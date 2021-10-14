Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в стартовой игре сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на пятое место по голам в истории турнира.

В игре против «Рейнджерс» 14 октября нападающий забросил две шайбы. За всю карьеру в НХЛ у Овечкина теперь 732 гола. По этому показателю он опередил канадского хоккеиста Марселя Дионна на одну шайбу.

В первом матче «Вашингтона» в сезоне Овечкин отличился не только шайбами, но и двумя голевыми передачами. Команда одержала победу со счетом 5:1.

Рекордсменом по забитым шайбам является Уэйн Гретцки (894).