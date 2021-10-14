Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче с "Филадельфией". Фото: официальный сайт клуба

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче с "Филадельфией". Фото: официальный сайт клуба

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой встречи. В стартовом матче сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс» он отличился двумя шайбами и двумя голевыми передачами.

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Они были выбраны из состава хозяев. Первым стал Александр Овечкин, вторым – Хендрикс Лапьер, третьим – Витек Ванечек.

Встреча закончилась со счетом 5:1. В составе победителей забивали Ти Джей Оши, Джастин Шульц, Хендрикс Лапьер и Александр Овечкин.

Напомним, российский форвард после этой встречи стал пятым в истории регулярного чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам (732).